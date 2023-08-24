В российских школах могут провести неделю документального кино о героях СВО

Минкультуры и Минпросвещения заявили о готовности помочь в организации мероприятия, сообщают "Известия"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выразило готовность оказать содействие в проведении недели документального кино о героях СВО в школах. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ министерства первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирине Рукавишниковой, которая ранее выступила с соответствующей инициативой.

"Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции", - говорится в ответе.

В Минпросвещения также выразили готовность "рассмотреть возможность сотрудничества и оказания всесторонней поддержки в рамках проекта по просмотру обучающимися общеобразовательных организаций документальных кинолент, посвященных героям СВО при наличии соответствующих экспертных заключений". Как отмечают в газете, в ответе ведомства на запрос сенатора не уточняется, о каких экспертных заключениях идет речь.

В конце июля Рукавишникова направила министру просвещения Сергею Кравцову и министру культуры Ольге Любимовой обращение с предложением провести в начале нового учебного года в российских школах неделю документального кино, посвященного героям специальной военной операции.