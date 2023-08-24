В Буэнос-Айресе открылась выставка о Курской битве из материалов Музея Победы

Экспозиция представляет собой несколько стендов с копиями фотографий боевых действий и героев сражения, а также карт, документов и агитационных плакатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Выставка "Закат Цитадели" из материалов о Курской битве, предоставленных Музеем Победы, открылась в среду в Русском доме в Буэнос-Айресе.

"В Аргентине есть большой интерес к истории и культуре нашей страны. Мы уверены, что проведение подобных мероприятий внесет важный вклад не только в борьбу с искажением исторической правды, фальсификацией истории, но и в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Аргентиной в целом", - сказала журналистам руководитель представительства Россотрудничества в южноамериканской стране Ольга Муратова.

Экспозиция представляет собой несколько стендов с копиями фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карт, документов и агитационных плакатов. Гостям вечера был также представлен фильм "Ополченочка" о событиях в Донбассе.

Как отметили в разговоре с корреспондентом ТАСС аргентинцы, пришедшие на открытие выставки, в их стране не хватает источников информации, которые показывали бы разные точки зрения на события прошлого и настоящего. "Мне повезло вырасти в семье, где всегда ценили достоверную историческую информацию. Я всегда знал, что именно СССР освободил мир от нацизма, но западные СМИ часто навязывают искаженную версию истории. Особенно сейчас", - сказал гость мероприятия по имени Эрнесто.

По словам другого гостя выставки по имени Алехо, на уроках истории в аргентинских школах не умаляют роль СССР в победе над нацистской Германией, но не рассказывают достаточно о подвигах Красной армии. "Нам подробно преподают о высадке в Нормандии, но о Курской битве - очень мало. Сегодня мы тоже видим, что 70% СМИ показывают информацию, которую дает Запад, и только 30% местных СМИ стараются передать реальную ситуацию", - добавил он.

Выставка "Закат Цитадели" продлится в Русском доме до 10 сентября.