Авиарейсы на север Хабаровского края перенесли из-за непогоды

В Николаевске-на-Амуре и в Охотске зафиксировали ливни и туман

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Самолеты в Николаевск-на-Амуре и в Охотск не вылетели из Хабаровска из-за ливней и тумана в местах назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровский авиалинии".

"Рейсы 401 и 402 за 23 августа по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении переносятся на 25 августа", - говорится в сообщении.

Причина невылета - неблагоприятные метеоусловия Охотска, где идут ливни и отмечается дымка.

Также перенесено время вылета рейса Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан из-за тумана и видимости около 1 тыс. м в конечной точке маршрута.

В Хабаровске в четверг 26°C, без осадков, ветер юго-западный, 4-8 м/с. В ряде районов отмечаются дожди.