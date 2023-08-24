На паромной переправе между Сахалином и материком возобновили перевозки пассажиров

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, работает один паром "Сахалин-10"

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Пассажирские перевозки на паромной переправе Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющей остров с материком, возобновили, задействуя один паром. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

"В настоящее время перевозка вагонов, автотехники и пассажиров обеспечивается дизель-электроходом "Сахалин-10". О сроках возобновления эксплуатации парома "Сахалин-9" будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Накануне администрация Ванинского района сообщила, что паром "Сахалин-9" выведен из эксплуатации для проведения внепланового ремонта. Перевозку пассажиров приостановили. Сахалинское морское пароходство уведомило, что готовится к ремонту парома.

Паромная переправа Ванино - Холмск - единственный морской путь между Сахалином и материком. Переправа обеспечивает доставку в островной регион товаров народного потребления (грузы завозятся по железной дороге и автофурами) и перевозку пассажиров.