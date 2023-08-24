Россельхознадзор усилил контроль за добытой в ДФО рыбой из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

Как сообщили в ведомстве, в зону контроля вошли Приморье, Сахалинская область, Камчатка и Чукотка

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило радиологический контроль за рыбой, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"В связи с размещенной в СМИ новостью о возможном сбросе Японией слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" с июля 2023 года в соответствии с указаниями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора усилен радиологический контроль водных биологических ресурсов, выловленных в территориальных водах Российской Федерации, в зонах непосредственной близости с местом сброса", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что все отобранные пробы направляются в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для проведения лабораторных исследований на радионуклиды. Представитель пресс-службы уточнил, что это касается всей зоны ответственности Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в которую входят Приморье, Сахалинская область, Камчатка и Чукотка.

Сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" начинается в Японии в четверг. Ожидается, что в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет слито около 31,2 тыс. тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.