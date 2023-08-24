Строители из Сахалина восстанавливают школьные стадионы в Шахтерске в ДНР

Капремонт стадионов проходит в Шахтерской гимназии и в школах №18 и №19

ТАСС, 24 августа. Строители Сахалина восстанавливают три школьных стадиона в подшефном региону Шахтерске Донецкой Народной Республики, сообщило областное правительство в своем Telegram-канале.

"Сахалинская область приступила к завершающей стадии по капремонту трех школьных стадионов в Шахтерске Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Так, на территории Шахтерской гимназии установлены ограждения спортплощадок, а на площадках для занятий баскетболом, футболом и воркаутом специалисты полностью уложили резиновое покрытие.

На стадионе школы №18 устанавливают тренажеры на площадке для воркаута или уличной гимнастики. К спортивному полю ведут дорожки, уложенные брусчаткой, также идет завершающий этап по укладыванию покрытия из резиновой крошки. На стадионе школы №19 Шахтерска приступили к бетонированию поля, которое затем поделят на зоны для мини-футбола и воркаута. Вместе с этими работами идет укладка тротуарной плитки по периметру территории школы.

В июне 2022 года было подписано соглашение, по которому Сахалинская область участвует в восстановлении Шахтерска и берет шефство над городом.