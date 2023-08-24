Содержание трития в воде при первом сбросе с "Фукусимы-1" будет в 952 раза ниже нормы

Как сообщили в компании - операторе станции Tokyo Electric Power, этот показатель составит 63 беккереля на литр

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Концентрация трития в очищенной от радиоактивных частиц воде, которую вскоре начнут сбрасывать с японской АЭС "Фукусима-1", будет в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных, опубликованных компанией - оператором станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Согласно заявлению компании, в воде, которая будет сброшена с АЭС на первом этапе, содержание трития составит 63 беккереля на литр. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 беккерелей на литр, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. беккерелей на литр). Таким образом, концентрация трития в воде, которую начнут сбрасывать со станции, будет в 952,3 раза меньше допустимого в ходе таких работ. При этом концентрация трития также будет в 166,6 ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии 1 км от берега через построенный подводный туннель. Ожидается, что интенсивность сброса составит 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. Согласно плану работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды.

Сброс предлагается производить в течение 30 лет под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).