В посольстве России в США показали фильм "Освобождение: Огненная дуга"

Гостям кинопоказа также представили выставки, посвященные Курской битве и боевому братству народов СССР

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Показ фильма "Освобождение: Огненная дуга" (1968) режиссера Юрия Озерова прошел в среду в посольстве России в Вашингтоне. Мероприятие, которое посетили представители дипмиссий стран СНГ, соотечественники, было приурочено к 80-летию победы в Курской битве, передает корреспондент ТАСС.

Помимо ленты, гостям в этот вечер в фойе кинозала посольства представили выставки, посвященные Курской битве и боевому братству народов СССР. На стендах были представлены фотографии, официальные документы, газетные статьи и письма с линии фронта. Перед началом фильма звучали песни военных лет.

В приветственном слове посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что разгром врага в сражении сорвал планы гитлеровцев перехватить стратегическую инициативу и перейти в наступление, переломил ход Великой Отечественной войны, обеспечил преимущество Советской армии, приблизив победу. Руководитель российской дипмиссии отметил, что в эти памятные дни с уважением и благодарностью вспоминается дружба и братство народов СССР, выдержавших испытания, которые принесла с собой война с нацистскими захватчиками. Он подчеркнул, что и сейчас продолжают развиваться союзнические братские отношения в рамках СНГ, строительство евразийской экономической интеграции на площадке Евразийского экономического союза, в том числе в ходе российского председательства в объединении в этом году.

23 августа 1943 года завершилась Курская битва - одно из самых масштабных сражений в истории человечества. С обеих сторон в нем участвовали более 4 млн человек, было задействовано свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, до 12 тыс. самолетов. Курская битва, продлившаяся почти 50 суток, включала в себя оборонительную (5-23 июля) и несколько наступательных (12 июля - 23 августа) операций в районе Курского выступа (Курской дуги), который образовался в центре советско-германского фронта весной 1943 года. Целью сражения был срыв крупного наступления немецких войск и разгром стратегической группировки противника.

Битва на Курской дуге завершилась освобождением Харькова (23 августа), после чего Красная армия начала бои за освобождение Украины. В память о героической победе советских солдат в этой битве в Курске установлен мемориальный комплекс "Курская дуга".