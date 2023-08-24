24 августа, 03:02

В Москве ожидаются кратковременный дождь и до 19 градусов тепла

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 15 до плюс 20 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. 

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