Таможенные пункты в ДФО способны обнаружить любую радиацию

Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, через радиационный контроль проходят все грузы, в том числе и рыба, которая может контактировать с водой, сброшенной с АЭС "Фукусима-1"

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Все таможенные пункты пропуска на Дальнем Востоке оборудованы системами обнаружения радиационного заражения, которые исправно работают на постоянной основе, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. Через радиационный контроль проходят все грузы, в том числе рыба, которая может контактировать с водой, сброшенной с АЭС "Фукусима-1".

"Все дальневосточные пункты пропуска сегодня оборудованы стационарными и переносными техническими средствами радиационного контроля. Радиационный контроль проходят не только все ввозимые автомобили, но и остальные товары, включая рыбу. Стационарные системы радиационного контроля "Янтарь" работают на постоянной основе, обеспечивая непрерывный контроль за возможным перемещением радиационно опасных объектов через границу Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора заявило об усилении радиационного контроля за ввозимой в регионы Дальнего Востока рыбой, которую будут добывать рядом с местом сброса воды с "Фукусимы-1".

Сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" начинается в Японии в четверг. Ожидается, что в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет слито около 31,2 тыс. тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.