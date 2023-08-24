В Забайкалье из-за срыва сроков капремонта не успеют открыть к 1 сентября четыре школы

В частности, учебное заведение города Балей готово на 35%

ЧИТА, 24 августа. /ТАСС/. Сроки капитального ремонта сорвали в четырех школах Забайкальского края. Из-за этого почти 500 учеников не смогут пойти на занятия с 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

"Подрядчики сорвали сроки ремонта четырех школ в Забайкальском крае. Из-за этого занятия в них не начнутся в положенный срок. Всего в регионе в этом году капитально отремонтируют 55 школ", - сказали в пресс-службе.

Наиболее остро вопрос стоит в школе №14 города Балей, ее готовность составляет лишь 35%. Это связано с тем, что первый подрядчик по неизвестным причинам к работам не приступил. Контракт с ним был расторгнут, также компанию внесли в реестр недобросовестных. Сейчас ремонтом занимается другая организация, сроки сдачи перенесли на 1 октября. 370 учеников распределят по соседним школам и детским садам. Также будет организован подвоз детей.

Ремонт не завершен в школах сел Манкечур Александрово-Заводского района, Михайло-Павловск Кыринского района и Нижняя Шахтама Шелопугинского района. Эти объекты готовы на 80, 59 и 50% соответственно. Открыть школы обещают к концу сентября.