На Алтае на туртропах к горе Белухе волонтеры собрали около 1,5 тонны мусора

В акции участвовали 18 человек из разных регионов страны

ТАСС, 24 августа. Волонтеры очистили от мусора туристические тропы, ведущие к самой высокой вершине Сибири - горе Белухе, которая внесена в список наследия ЮНЕСКО. Собрано около 1,5 тонны мусора, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Республики Алтай.

"Волонтеры движения "Мусорная лавина" очистили от мусора туристические тропы, ведущие к горе Белуха. <…> В основном туристический мусор был собран на берегах Кучерлинского и Аккемского озер - около 1,5 тонны, а также на стоянках по берегу реки Ярлу", - сказано в сообщении.

В акции участвовали 18 человек, прибывших из разных регионов России. Работа по очистке туристических троп длилась 10 дней. Область очистки - путь вдоль реки Кучерла до Кучерлинского озера. Затем волонтеры прошли перевал Кара-Тюрек к Аккемскому озеру. Завершился маршрут на Аккемской тропе.

Белуха - одно из самых популярных мест среди туристов, а также сложнейший маршрут восхождения для альпинистов. На прилегающей к горе территории создан одноименный природный парк. Часть территории парка, массив горы Белухи, является кластерным участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай - Золотые горы" и находится под защитой Конвенции об охране всемирного природного и культурного наследия.