Специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

Предполагается, что за 17 дней будет сброшено примерно 7,8 тыс. тонн воды

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power.

Работы были начаты в соответствии с изначальным планом, поскольку погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Кроме того, данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. В соответствии с планом работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.