Примгидромет предупредил о новой опасности паводка для 10 районов Приморья

Как сообщили в ведомстве, причиной стал идущий на регион южный циклон

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. В зоне наибольшей паводковой опасности в предстоящие сутки в связи со смещением южного циклона окажутся 10 районов Приморья. Об этом сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"Под влиянием южного циклона, смещающегося на Приморский край, утром и днем 25-го, в ночь на 26 августа в городе Владивостоке, на большей территории края пройдут сильные (15-45 мм) и очень сильные дожди (50-100 мм за 12 часов и менее). Дожди будут сопровождаться грозами. Паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Шкотовский, Спасский, Ханкайский, Михайловский, Красноармейский, Дальнереченский, Анучинский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м и выходы водоемов из берегов, подтопление прилегающих территорий, хозяйственных объектов.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.