Первый зампред комитета ГД призвал ввести запрет на создание новых ОЭЗ на Байкале

Сергей Тен считает, что сейчас необходимо развивать уже существующие особые экономические зоны

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Запрет на создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) необходимо ввести на Байкале в рамках работы во втором чтении над поправками в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Об этом на рабочем совещании в Иркутске заявил председатель межфракционной рабочей группы "Байкал", первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.

"Твердая наша изначальная позиция, чтоб существовал запрет на создание на Байкале новых особых экономических зон. Мы придерживаемся позиции, что необходимо развивать две существующие [ОЭЗ] - "Ворота Байкала" (Иркутская область) и "Байкальская гавань" (Бурятия)", - сообщил Тен, добавив, что ОЭЗ в Иркутской области может быть расширена, но только за счет земель поселений.

Также в рамках работы над законопроектом депутат предложил разрешить вырубку деревьев на территории аэропорта Горячинска, отметив, что там нет "вековых деревьев" и это позволит развивать малую авиацию. Среди предлагаемых ко второму чтению поправок - проведение лесовосстановительных работ на Байкале методами, которые не предполагает эрозию почв, решение вопросов перевода земель для реконструкции аварийных мостов и дорог. При этом изменения в законодательстве "не должны обрушить малый бизнес", заключил Тен.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, расположена в 110 км от Улан-Удэ, занимает более 3,5 тыс. га на восточном побережье Байкала. ОЭЗ "Ворота Байкала" также создана в 2007 году. Общая площадь зоны - 763 га. ОЭЗ расположена на южном берегу Байкала в Слюдянском районе Иркутской области.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Он позволяет до 2030 года провести вырубку деревьев в центральной экологической зоне для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные и селезащитные сооружения, дороги. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.