Ученые Приморья сообщат об изменениях морских сообществ в случае влияния воды с "Фукусимы"

Как сообщил замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Владимир Мордухович, их сотрудники принимают участие в экспедициях, где проводят подобные исследования

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Ученые Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) изучают отдельные сообщества морских экосистем и проинформируют о связанных со сбросом воды с АЭС "Фукусима" изменениях в них, если таковые обнаружатся. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ННЦМБ ДВО РАН Владимир Мордухович.

"Мы изучаем отдельные сообщества, при обнаружении каких-либо изменений, безусловно, будем об этом информировать и соответствующие службы, и общественность", - сообщил собеседник.

Он отметил, что Центр самостоятельно не следит за радиоактивными изотопами и влиянием излучения на биоту. В то же время в экспедициях принимают участие сотрудники организаций, где такие исследования проводятся, например Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева, Института химии ДВО РАН, Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН.

"И в будущих экспедициях они смогут принять участие. Есть и профильные службы, которые проводят измерения, связанные с радиоактивным излучением. Общие исследования биоресурсов проводит ВНИРО и его подразделения. Они смогут выявить изменения при их наличии", - сообщил Мордухович.

Японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Работы были начаты в соответствии с изначальным планом, поскольку погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Кроме того, данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

О сбросе воды

Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. В соответствии с планом работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это планы Токио вызывают острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.