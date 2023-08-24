Аэропорт Хайкоу на Хайнане планирует открытие новых международных маршрутов

Появятся рейсы во Вьентьян, Москву, Джидду и другие города

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Аэропорт Мэйлань китайского города Хайкоу (провинция Хайнань) планирует открытие новых международных маршрутов для удовлетворения спроса на зарубежные пассажирские авиаперелеты. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" со ссылкой на представителя администрации воздушной гавани.

В планах на будущее начать перелеты из аэропорта в такие города, как Вьентьян, Луангпхабанг, Куала-Лумпур, Москва, Джидда, а также по другим направлениям. По отдельным маршрутам уже увеличили частоту полетов.

В частности, речь идет о пассажирских рейсах между Хайкоу и специальным административным районом Сянган (Гонконг). В период с 15 по 29 августа число рейсов по данному маршруту было увеличено до 21 в неделю. Это связано с необходимостью удовлетворить спрос на перелеты в сезон летних отпусков. Дополнительные рейсы были организованы по вторникам и субботам.

В начале декабря 2021 года был введен в эксплуатацию новый второй терминал международного аэропорта Мэйлань. Его общая площадь составила почти 300 тыс. кв. м. Терминал оснащен 110 стойками регистрации, стойками автоматической регистрации и сдачи багажа, а также передовым оборудованием, включая технологию распознавания лица, что позволит ускорить процесс обслуживания пассажиров. Подведена вся необходимая транспортная инфраструктура, также оборудована автомобильная парковка на 3,7 тыс. мест на площади порядка 170 тыс. кв. м.

Расширение аэропорта Мэйлань является важной частью проекта по строительству в провинции свободного торгового порта, поскольку основная часть пассажирских и грузовых перевозок приходится именно на воздушный транспорт. В рамках второй фазы того проекта были построены новые взлетно-посадочные полосы общей протяженностью 3,6 км, а также второй терминал. В строительство новой инфраструктуры было вложено 17,8 млрд юаней (около $2,5 млрд).

Вся новая инфраструктура позволит увеличить общий годовой пассажиропоток до 45 млн человек, а объем грузовых перевозок - до 600 тыс. тонн. Планируется также нарастить международные пассажирские перевозки с 8 млн до 10 млн человек ежегодно.