В Запорожской области 1-4 классы будут учить украинский язык по российским учебникам

Их разработало Министерство просвещения, сообщила министр образования и науки региона Елена Шапурова

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Ученики начальных классов школ в Запорожской области, которые выбрали изучение украинского в качестве родного языка, с 1 сентября будут заниматься по новым учебникам, разработанным Министерством просвещения РФ. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

"У нас преподавание на русском языке, но украинский язык в качестве родного выбрал ряд ребят. Шефские регионы закупают новые учебники по украинскому языку и литературе с 1 по 4 класс. К концу учебного года будет полная обеспеченность ими до 11 класса включительно для тех, кто выбрал украинский как родной для изучения. Учебник разработало Минпросвещения РФ, один из рецензентов был представитель нашего региона", - сказала Шапурова.

В мае Шапурова сообщила ТАСС, что родители 60% школьников в Запорожской области отказались от изучения их детьми с 1 сентября украинского языка и выбрали дополнительные занятия по русскому языку. 40% выбрали изучение украинского как родного языка. В марте 2023 года власти Запорожской области отменили обязательное изучение в школах региона украинского языка с 1 сентября.

В апреле первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев сообщил ТАСС, что министерство создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников и разрабатывается аналогичное пособие для учеников средней школы.