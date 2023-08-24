В Приморье из-за паводка закрыли популярный экомаршрут в заповеднике

Как сообщили в ФГБУ "Земля леопарда", заход на маршрут перекрыла река Известковая, в которой уровень воды из-за прошедших проливных дождей поднялся примерно на метр

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Экологический маршрут "Логово леопарда" в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье временно закрыт из-за разлива реки, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", которое управляет заповедником.

"Экологический маршрут "Логово леопарда" в приморском заповеднике "Кедровая падь закрыт в связи с разливом рек. Заход на маршрут перекрыт рекой Известковой, в которой резко возрос уровень воды из-за прошедших проливных дождей на юге Приморского края. Уровень воды в реке поднялся примерно на метр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за дождей река расширилась, а течение значительно усилилось, что сделало Известковую непреодолимым препятствием.

"Логово леопарда" - единственный маршрут "Земли леопарда", который знакомит гостей с комплексом из трех природных пещер. Именно в таких убежищах самки дальневосточного леопарда выращивают потомство.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. В России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, ареал которой находится на юго-западе Приморья в основном в границах национального парка "Земля леопарда". Вид занесен в Красную книгу РФ.