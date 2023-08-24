МАГАТЭ подтвердило соответствие стандартам сбрасываемой с АЭС "Фукусима-1" очищенной воды

Специалисты агентства отметили, что концентрация трития оказалась ниже допустимого предела в 1,5 тыс. беккерелей на литр

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили соответствие сбрасываемой в океан с АЭС "Фукусима-1" очищенной воды требованиям и стандартам. Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

По его словам, эксперты агентства находятся на месте и следят за тем, "чтобы сброс осуществлялся по плану в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ".

"В качестве дополнительного шага в рамках мониторинга эксперты МАГАТЭ на этой неделе взяли пробы из первой партии разбавленной воды, подготовленной к сбросу", - отмечается в заявлении. "Независимый анализ МАГАТЭ на месте подтвердил, что концентрация трития в сбрасываемой разбавленной воде значительно ниже допустимого предела в 1 500 беккерелей на литр", - указало агентство.

МАГАТЭ будет присутствовать на объекте до тех пор, пока будет производиться сброс очищенной воды. Кроме того, агентство запускает веб-страницу для предоставления оперативных данных из Японии о сбросе воды. Там будут содержаться данные радиационного мониторинга и сведения о концентрации трития после разбавления.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.