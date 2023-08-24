В Запорожской области начальную военную подготовку введут с 1 сентября как допобразование

Со следующего учебного года она войдет в состав программы как полноценный модуль, сообщили в министерстве образования региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Начальная военная подготовка (НВП) в Запорожской области с 1 сентября вводится как дополнительное образование, со следующего учебного года - как полноценный модуль. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр образования и науки региона Елена Шапурова.

"Начальная военная подготовка будет, как и во всей нашей России, у всех, это стандарт. В этом году - как дополнительное образование, в виде кружка, а на следующий год это будет полноценный модуль в наших учебных планах. То есть, наш регион не исключение по этой программе", - сказала Шапурова.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ. В министерстве сообщали, что школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке после одобрения родителей. Модуль "Элементы НВП" также был включен в учебники ОБЖ для 10-х и 11-х классов.