ЛДПР разрабатывает законопроект о повышении пенсии работникам оборонных предприятий

Как отметил глава фракции Леонид Слуцкий, такая инициатива поддержит действующих работников, простимулирует их, а также привлечет молодежь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разрабатывают законопроект, который позволит повысить пенсии работникам оборонных предприятий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе партии.

"Мы выберем один из этих механизмов или скомбинируем их, чтобы в конце концов те, кто трудится на оборону страны, кто кует щит нашей Родины, от чьих усилий зависит оборонный потенциал России, получал повышенную пенсию", - рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с руководством авиационного завода "Иркут", его слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что такая инициатива поддержит действующих работников, простимулирует их, а также привлечет молодежь, поскольку работа на оборонных предприятиях "фактически гарантирует повышенный уровень обеспечения в старости".

Как пояснили в пресс-службе ЛДПР, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов повышения пенсии. Первый предполагает введение дополнительной ежемесячной денежной выплаты в зависимости от стажа для работников оборонного комплекса. Еще один вариант связан с введением повышающего коэффициента при начислении пенсионных баллов, например, один отработанный год будет засчитываться за полтора.

Там также напомнили, что дополнительную выплату к пенсии уже получают ветераны боевых действий. Повышенная фиксированная выплата полагается пенсионерам старше 80 лет и отработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет.