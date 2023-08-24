Собянин: в Москве возле станции БКЛ "Нагатинский Затон" создадут новую набережную

Также будет построен внутриквартальный проезд и проведена реконструкция Коломенской улицы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новая пешеходная набережная появится возле станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В марте первых пассажиров приняла станция метро "Нагатинский Затон", известная не только оригинальными мозаиками, но и уникальным местоположением - прямо у берега Москвы-реки. К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной. А в недалеком будущем возле станции метро "Нагатинский Затон" будет создана новая пешеходная набережная", - сказано в сообщении.

Мэр отметил, что проект будет реализован в несколько этапов. Новый пешеходный мост протяженностью 220 м будет построен между станцией "Нагатинский Затон" и улицей Речников. Он значительно облегчит путь к метро для пешеходов и велосипедистов, а также станет популярным местом для встреч и прогулок.

Кроме того, будет построен внутриквартальный проезд, проведена реконструкция Коломенской улицы. На пересечении Коломенской улицы и Коломенской набережной организуют разворотное кольцо для общественного транспорта.

На последнем этапе проекта благоустроят набережную вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 га. "Новый прогулочный маршрут станет естественным продолжением существующей Коломенской набережной. Велосипедные и пешеходные дорожки будут отделены друг от друга специальной буферной зоной. А отдохнуть и полюбоваться видом на реку можно будет со смотровых площадок с лавочками и шезлонгами. Построим и небольшой амфитеатр для проведения мероприятий под открытым небом", - добавил Собянин.