В Пограничном районе Приморья обнаружили очаг африканской чумы свиней

На территории ввели карантин

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили африканскую чуму свиней (АЧС) в дикой природе на территории Пограничного района Приморского края, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 23 августа 2023 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в дикой природе на территории Пограничного района. В частности, обнаружена ДНК африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в окрестностях горы Андреев-Камень Пограничного района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории ввели карантин.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксировали в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Из-за последствий власти Приморья в январе ввели запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года, так как кабан является пищей для амурского тигра, и дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на популяции этого хищника.