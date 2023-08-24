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Военная операция на Украине

В водоемах ЛНР за месяц нашли более 60 тыс. патронов и других боеприпасов

Боеприпасы скидывали в пруды и озера бойцы ВСУ при отступлении, сообщили в военной комендатуре республики

ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Водолазы за месяц нашли более 60 тыс. патронов и более 200 мин и снарядов в водоемах ЛНР. Боеприпасы скидывали в пруды и озера бойцы ВС Украины при отступлении, сообщили ТАСС в военной комендатуре ЛНР.

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"За месяц нашими специалистами было обследовано более 20 водоемов. Обнаружено более 60 тыс. патронов различного калибра, а также боеприпасы к артиллерийским орудиям, мины, гранаты", - сказал собеседник агентства, добавив, что боеприпасы скидывали в водоемы бойцы ВСУ при отступлении.

Водолазы работают в том числе по заявкам местных жителей, которые были очевидцами сброса боеприпасов в водоемы украинскими военными.

Некоторые боеприпасы подлежат уничтожению на месте. 

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