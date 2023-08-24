Сальдо сообщил, что часть затопленных после ЧС на Каховской ГЭС зданий придется снести

По словам врио губернатора Херсонской области, долгосрочные последствия наводнения только начинают проявляться

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Часть затопленных после прорыва дамбы Каховской ГЭС зданий окажутся непригодными к эксплуатации, и их придется снести. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, долгосрочные последствия наводнения только начинают проявляться. "Как строитель могу сказать, что многие подвергшиеся затоплению по вторые этажи здания при более тщательном обследовании окажутся негодными к эксплуатации, их просто придется сносить и строить новые. Это все у нас впереди", - сказал он.

При этом Сальдо отметил, что воду в основном удалось откачать, ранее подтопленные территории расчищены и обеззаражены. "Мы следим за здоровьем людей и оказываем финансовую помощь. Более или менее приведена в порядок энергетическая, дорожная и коммунальная инфраструктура. Люди потянулись домой, продолжают жить и работать на своих местах", - подчеркнул он.

Что касается наполнения Каховского водохранилища, то, по прогнозам Сальдо, оно станет возможным только после того, как Вооруженные силы Украины будут отброшены за пределы Херсонской области. "Тогда будет возможность восстановить плотину и наполнить водой рукотворное озеро", - добавил врио губернатора.