Исследование показало эффективность масок и социальной дистанции против коронавируса

По оценкам ученых Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе, ограничение социальных контактов оказалось самой результативной мерой

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, такие как использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции, оказались эффективными. Об этом говорится в заключении экспертов, опубликованном на сайте Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.

Согласно документу, эксперты ведущей научной организации Великобритании провели "анализ шести обзоров эмпирически собранных данных", в которых резюмировались результаты тысяч проведенных по всему миру исследований об эффективности немедикаментозных мер по борьбе с распространением коронавируса. В результате они пришли к выводу, что строгое соблюдение ограничительных мер, таких как ношение масок, ограничение социальных контактов и соблюдение дистанции в общественных местах, оказалось "эффективным для сокращения передачи SARS-CoV-2". При этом подобные меры были наиболее эффективны, когда "применялись на ранних стадиях", уточняется в отчете.

Отмечается, что степень эффективности отдельных мер отличается, в то время как их комбинирование оказалось наиболее оптимальным. Так, ограничение социальных контактов, которое считается одной из самых противоречивых стратегий препятствования распространению вируса, по оценкам ученых оказалось самой эффективной мерой. Эксперты также проанализировали 75 исследований касательно целесообразности ношения масок, и в 63 из них был выявлен положительный эффект.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 10 августа о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. По оценкам ВОЗ, в целом риск, который представляет на настоящий момент EG.5 для населения "на глобальном уровне", расценивается как низкий. Вместе с тем "из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире".

Согласно последней статистике организации за 9 августа 2023 года, в мире зарегистрированы 769 369 823 случая заражения коронавирусом, умерли 6 954 336 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.