Минприроды подготовит предложения по научному прогнозу последствий прорыва Каховской ГЭС

Срок исполнения назначили на 30 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ вместе с учеными подготовит предложения для правительства России в части прогнозирования последствий прорыва Каховской ГЭС для Херсонской области. Об этом говорится в тексте протокола совещания у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, распространенного пресс-службой аппарата вице-премьера.

Согласно документу, глава Минприроды РФ Александр Козлов совместно с Научно-образовательным центром (НОЦ) климатического и экологического мониторинга суши и адаптации к абиотическим факторам климатических изменений представит в правительство РФ предложения о реализации "мероприятий по прогнозированию последствий для Херсонской области в связи с разрушением Каховской ГЭС". Срок исполнения - 30 августа 2023 года.

Указанные работы в рамках деятельности этого НОЦ должны стать частью реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, уточняется в протоколе совещания, прошедшего в конце июля на федеральной территории Сириус.