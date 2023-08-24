Почти на всей территории Франции объявили повышенные уровни климатической угрозы

Как сообщила радиостанция France Info, в некоторых коммунах были побиты многолетние рекорды температур

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Власти объявили повышенные уровни климатической угрозы из-за жары и гроз в 81 департаменте континентальной части страны из 96 - это рекорд с момента введения шкалы опасности природных явлений. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, высокие температуры вынудили властей объявить красный, максимальный, уровень климатической угрозы в 17 департаментах, еще в 39 - оранжевый (предпоследний).

В некоторых коммунах побиты многолетние рекорды температур. В частности, в коммуне Салендр (департамент Гар, юг страны) в среду столбик термометра достиг 44,4 градуса, что выше рекорда 1943 года, когда было зафиксировано 44 градуса.

Помимо высоких температур беспокойство метеорологов вызывают и сильные грозы, которые могут сопровождаться сильными порывами ветра. В связи с этим в 25 департаментах страны объявлен оранжевый уровень климатической угрозы.

Предыдущий рекорд в системе классификации климатических угроз, созданной в начале века, был поставлен в 2019 году - когда повышенные режимы бдительности были объявлены в 80 департаментах страны.

При красном уровне угрозы префектуры могут вводить различные ограничения. К таким мерам относится, в частности, запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Кроме того, работодателям предписано обеспечить безопасные условия труда для сотрудников.