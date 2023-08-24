Олени и лоси национального парка "Лосиный остров" получили паспорта

Дальнейшие наблюдения позволят получить информацию по адаптации животных, обитающих рядом с мегаполисом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 130 оленей, обитающих в национальном парке "Лосиный остров", а также 10 лосей получили паспорта здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе нацпарка по случаю 40 лет со дня его образования.

"Наиболее масштабной научно-исследовательской работой является скрининговая оценка клинического статуса и паспортизация парнокопытных. В рамках этой многолетней работы изучена значительная часть популяции пятнистых оленей, обитающих в областной части национального парка. Идентифицировано более 130 особей посредством биркования. На основании проведенных обследований каждому животному был создан паспорт здоровья, куда были занесены данные по результатам лабораторных, инструментальных и клинических методов диагностики", - заявил директор парка Рустам Якубов, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2023 году ученые также провели исследования лосей с использованием ГЛОНАСС-ошейников. Паспорта здоровья пока получили 10 лосей. Дальнейшие наблюдения позволят получить информацию по адаптации животных, обитающих рядом с мегаполисом.

Кроме того, в подмосковной части национального парка, на Верхнеяузских болотах, регулярно ведутся полевые исследования птиц. Там гнездится крупнейшая в Московском регионе колония чаек и останавливаются на пролете краснокнижные птицы. Ежегодно отмечаются встречи с редкими для Подмосковья видами птиц, а также с занесенными в Красную книгу России. В этом году отмечены орлан-белохвост и скопа.

Постановление Совета министров РСФСР об образовании государственного природного национального парка "Лосиный остров" вышло 24 августа 1983 года. Лосиный остров занимает площадь более 12 тыс. га, расположен в Москве и Подмосковье. Наибольшее видовое разнообразие отмечается в областной части нацпарка, где из млекопитающих кроме лосей и лис (встречающихся и в Москве) обитают пятнистые олени, кабаны, зайцы, куницы, бобры и другие животные. 15 пятнистых оленей были завезены в Подмосковье с Дальнего Востока в 1970-е годы.