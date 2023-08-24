МАДИ выявила 47 тыс. нарушений правил остановки и стоянки в ТиНАО с января 2023 года

Нарушители ПДД получили штрафы в размере 3 тыс. рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) выявила 47 тыс. случаев нарушений правил остановки и стоянки в ТиНАО за период с января по июль 2023 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"47 тыс. случаев нарушений правил остановки и стоянки выявила МАДИ в ТиНАО за январь-июль 2023 года. Припаркованные под запрещающими знаками машины создавали заторы, загораживали дорожные знаки и светофоры, мешали беспрепятственному проезду общественного транспорта и карет скорой помощи. Все это могло привести к авариям. Нарушители ПДД получили штрафы - 3 тыс. рублей", - сказано в публикации.

Департамент транспорта рекомендует горожанам соблюдать требования запрещающих знаков и парковаться только в разрешенных местах, а в случае нарушений сообщать по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.