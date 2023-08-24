Кабмин утвердил создание Иркутского суворовского военного училища

Учебное заведение примет первых воспитанников уже 1 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило создание в Иркутске суворовского военного училища, рассчитанного на 420 воспитанников.

"Распоряжение о создании нового учебного заведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Училище примет первых воспитанников уже 1 сентября этого года. Оно размещено в черте города, в реконструированных и отреставрированных исторических зданиях постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже легендарное Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище.

Основная задача учебного заведения - подготовка по образовательным программам среднего и общего образования, а также по дополнительным программам, связанным с авиационными специальностями. Учить суворовцев будут в том числе преподаватели бывшего инженерного училища.

На территории училища обустроены несколько площадок для игровых видов спорта, беговая дорожка и полоса препятствий. До конца 2023 года планируется завершить строительство бассейна. Во время реконструкции были проложены новые сети и сделаны надземные крытые переходы.

Во время рабочей поездки в Иркутскую область в июле 2021 года Мишустин осмотрел здание бывшего высшего военного училища и ознакомился с программой его реконструкции для размещения суворовцев. Во время разговора с губернатором региона Игорем Кобзевым он уточнил, что завершить работы нужно в 2023 году.