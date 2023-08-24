В Зарядье стартовала деловая программа Московского урбанистического форума

Все сессии деловой программы будут транслироваться на официальных онлайн-площадках форума

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ) стартовала в Зарядье, передает корреспондент ТАСС с площадки мероприятия. В течение двух дней более 2 тыс. участников и 200 спикеров будут обсуждать, как сделать города еще более комфортными для жителей.

"Результатом каждой деловой сессии Мосурбанфорума в Зарядье станет экспертное видение Москвы будущего по самым разным трекам. Эти планы, прогнозы и гипотезы ответят на главный вопрос форума - какой будет Москва в 2030 году", - рассказали ТАСС в программной дирекции МУФ. Тема форума этого года - "Москва 2030. Город, устремленный в будущее". Ключевой фокус деловой программы в 2023 году направлен на эффекты от мегапроектов Москвы, которые закладывают основу для устойчивого развития города.

Первый день деловой программы под названием "Город открытых перспектив" соберет дискуссии по поводу эволюции реновации, стратегии развития транспортной инфраструктуры, роли арт-пространств, а также управления данными большого мегаполиса. Трек "экономика и социальные тренды" представят профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич. Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов проведет сессию в формате подкаста по теме реновации, а художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков расскажет о культурном коде Москвы.

Второй день деловой программы МУФ получил название "Город для комфорта", его посвятят ревитализации, стратегии развития строительной отрасли Москвы, адаптации городов к климатическим изменениям, новых сервисах и городской мобильности, концепции справедливого города, роли общественных пространств. Одним из главных событий станет сессия в формате публичного интервью. Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов будет беседовать с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным о городском развитии и инфраструктурных мегапроектах.

В деловой программе в пятницу, 25 августа, примут участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент НОСТРОЙ Антон Глушков, управляющий директор Ozon Сергей Беляков. О фауне большого города расскажет советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов. В сессии "Арена Москва" примут участие директор по наследию Чемпионата мира по футболу 2022 года, Qatar Foundation Александра Чалат, олимпийский чемпион и 4-х кратный чемпион мира, телеведущий Алексей Ягудин.

Архитектор Кен Янг из Малайзии расскажет о будущем мегаполисов в интервью журналисту Дмитрию Диброву. Международное экспертное сообщество представлено на МУФ двумя десятками экспертов по тематикам городского развития из Армении, Бразилии, Египта, Индии, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Узбекистана, ЮАР. Все сессии деловой программы будут транслироваться на официальных онлайн-площадках Московского урбанистического форума.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.