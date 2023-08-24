На Московском урбанфоруме пройдет ярмарка социального маркетплейса "Москва - добрый город"

На ярмарке будут представлены ремесленные изделия, кухонная утварь и посуда, предметы интерьера, игрушки и другие товары

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ярмарка изделий социального маркетплейса "Москва - добрый город" открылась на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Посетители смогут приобрести уникальные изделия, созданные мастерами с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на портале мэра Москвы.

"На площадке Московского урбанфорума в Гостином дворе открылась ярмарка изделий социального маркетплейса "Москва - добрый город". Это первый в России государственный агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО). Все товары изготовили жители столицы с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО. На ярмарке будут представлены ремесленные изделия из керамики, дерева, текстиля, войлока и других материалов - кухонная утварь и посуда, предметы интерьера, игрушки и другие товары", - говорится в сообщении.

Полный каталог продукции маркетплейса есть на его сайте. Сейчас там более 800 эксклюзивных изделий, созданных в разных техниках под руководством дизайнеров и при поддержке опытных наставников.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, соцзащиты и других отраслей социальной сферы.