В ЛНР в 2024 году ГИА по русскому и математике для девятых классов станет обязательной

Как отметил глава Минобразования республики Иван Кусов, девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды смогут самостоятельно выбрать форму сдачи государственной итоговой аттестации

ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Выпускники девятых классов школ Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2024 году в обязательном порядке будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) по русскому языку и математике. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году. <…> В 2023-2024 учебном году государственная итоговая аттестация для обучающихся девятых классов пройдет в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным предметам - русскому языку и математике", - сказал он.

Кусов рассказал, что девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды смогут самостоятельно выбрать форму сдачи ГИА: в формате государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации. "Для допуска к участию в ГИА девятиклассники должны получить зачет на итоговом собеседовании, которое проводится ежегодно во вторую среду февраля", - отметил он.

Кусов добавил, что для выпускников 11-х классов ГИА в 2024 году пройдет по их выбору: в форме государственного выпускного экзамена или единого государственного экзамена. При этом ученики 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды также смогут сдать экзамен по выбору: в формате государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена или промежуточной аттестации. Допуском к ГИА-11 у выпускников 11-х классов региона будет итоговое сочинение, которое ежегодно проводится в первую среду декабря.