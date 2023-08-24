В Москве завершили комплексное благоустройство площади Борьбы

Специалисты оборудовали удобные зоны отдыха со скамейками, сделали небольшую площадку для воркаута и установили стол для игры в шахматы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Комплексное благоустройство площади Борьбы завершили в Москве, в рамках работ оборудовали зоны отдыха со скамейками, сделали новый пешеходный переход через Перуновский переулок. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Завершили комплексное благоустройство площади Борьбы в СВАО. Она расположена на границе районов Тверской и Марьина Роща (между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком). Рядом - станция метро "Достоевская". Площадь известна необычной треугольной формой и скульптурами Венички и девушки Венички - героев поэмы Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Привели площадь в порядок, при этом сохранив ее исторический облик и планировку", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в рамках благоустройства специалисты оборудовали удобные зоны отдыха со скамейками, сделали небольшую площадку для воркаута и установили стол для игры в шахматы, установили новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, а по периметру площади отремонтировали ограждение с парапетами. Кроме того, сделали новый пешеходный переход через Перуновский переулок

"Изменили положение скульптур: их развернули друг к другу. Между фигурами литературных героев протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой - как символ пути из Москвы в Петушки. Рядом поставили стенд со справочной информацией о героях поэмы", - добавили в комплексе.