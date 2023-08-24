В Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома построят детский сад на 150 мест

Объект будет построен в районе Покровское-Стрешнево по адресу: ул. Летная, 95 (СЗАО)

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест заключил с компанией Asterus договор о строительстве и передаче в собственность Москвы детского сада на 150 мест на территории бывшего Тушинского аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Компания Asterus заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы детского сада на 150 мест на территории бывшего Тушинского аэродрома. Объект будет построен в районе Покровское-Стрешнево по адресу: ул. Летная, 95 (СЗАО)", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, договор подписан с ООО "Астра Девелопмент 2" (входит в Asterus), которое осуществляет строительство на указанной территории.