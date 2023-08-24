В Москве автоматизировали вызов врача поликлиники на дом специалистами скорой помощи

Теперь врачи и фельдшеры могут еще до приезда к пациенту ознакомиться с его электронной медкартой в своих цифровых планшетах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной скорой помощи смогут вызывать врача пациенту на дом через ЕМИАС, об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем автоматизировать рутинные процессы в столичном здравоохранении с помощью цифровых решений, чтобы еще оперативнее оказывать медпомощь горожанам. Теперь сотрудники скорой могут оформлять вызов врача поликлиники после посещения пациента в электронном виде через ЕМИАС, используя свои цифровые планшеты. Это может потребоваться в ситуации, если состояние человека не требует неотложной госпитализации в стационар, однако ему необходимы дальнейшее наблюдение и консультация специалиста. Нововведение упрощает взаимодействие между столичными скорыми и городскими поликлиниками, сокращает время передачи заявок на вызов врача и, соответственно, время ожидания специалиста пациентом", - сказала Ракова.

Она рассказала, что ранее сотрудники скорой помощи фиксировали на бумаге список тех, кому необходимо вызвать врача на дом. После возвращения на подстанцию они передавали список диспетчеру. Он оформлял заявки в городские поликлиники через специализированную службу 122. Теперь процесс полностью автоматизирован.

Ракова также напомнила, что благодаря интеграции столичной станции скорой и неотложной помощи с ЕМИАС врачи и фельдшеры могут еще до приезда к пациенту в своих цифровых планшетах, подключенных к системе, ознакомиться с его электронной медкартой. Кроме того, специально для бригад скорой в ЭМК был создан раздел, в котором отображаются критически важные показатели здоровья пациента, включая "сигнальные диагнозы". При поступлении вызова информация о нем фиксируется в электронной медкарте. Данные - дата, время, состав бригады, поставленный диагноз - доступны в режиме онлайн как самим пациентам, так и лечащим врачам.