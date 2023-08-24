Кравцов заявил, что в 2024 году в Забайкалье построят 10 школ

Министр просвещения России добавил, что в регионе все задачи национального проекта "Образование" решаются, несмотря на сложности

ЧИТА, 24 августа. /ТАСС/. В Забайкальском крае в 2024 году планируют построить 10 новых школ. Об этом по видеосвязи сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании ежегодной конференции работников образования региона.

"Мало строилось новых школ [в Забайкалье]. И вот впервые [в 2023 году] мы построили 4 школы. В 2024 году еще планируется построить порядка 10 школ. Идут капитальные ремонты. До конца 2023 года в Забайкальском крае будет отремонтировано еще 49 школ", - сказал Сергей Кравцов.

Он отметил, что все задачи национального проекта "Образование" в Забайкальском крае решаются, несмотря на сложности. Некоторые школы в этом году были сданы с нарушением сроков "из-за определенных объективных обстоятельств". Однако, по его мнению, все объекты были доведены до конца.