Выезжающие в новые регионы врачи получат дополнительные соцгарантии

Врачи Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, выезжающие в новые регионы для работы в составе выездных бригад и полевых многопрофильных госпиталей, будут получать возмещение расходов по проезду

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому врачи Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, выезжающие в новые регионы для работы в составе выездных бригад и полевых многопрофильных госпиталей, будут получать возмещение расходов по проезду. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Работники Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, направляемые в новые регионы страны для работы в составе выездных бригад и полевых многопрофильных госпиталей, будут получать возмещение расходов по проезду. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение обеспечит дополнительные соцгарантии работающим в новых регионах врачам. "Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 4 марта 2023 года", - уточняется на сайте кабмина.

Выездные бригады и полевые многопрофильные госпитали в новых регионах РФ обеспечивают жителей качественной медпомощью. Наряду с этим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях идет плановая работа по строительству больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Мишустин посещал Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова в преддверии Дня медработника в июне. Премьер ознакомился с работой центра, пообщался с его сотрудниками и поблагодарил врачей, работающих в новых регионах России.