В кабмин направили законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, в частности, предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство законопроект об ужесточении ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы). Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

"Законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы направлен на заключение правительства и [в] Верховный суд", - написал Метелев, добавив, что работа над пакетом из четырех законопроектов завершена.

По словам парламентария, предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества, запретить часть действий, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки, за более тяжкие нарушения вводится уголовная ответственность.

"Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче. По 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающие обстоятельства и квалифицирующие признаки. Более того, мы даем право суду ограничивать определенные виды деятельности, подразумевая, что суд сможет накладывать запрет на пользование интернетом для таких людей на долгое время. Наш законопроект вводит и обязательство для социальных сетей осуществлять саморегулирование, на опережение выявлять такой контент и блокировать его", - пояснил Метелев. Он добавил, что законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию.