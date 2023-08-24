В Петербург начали поставлять трамваи с системой помощи водителю на основе ИИ

Поставку осуществляет Усть-Катавский вагоностроительный завод

ТАСС, 24 августа. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) начал поставлять Санкт-Петербургу трамваи, которые включают систему помощи водителя на основе искусственного интеллекта, говорится в сообщении предприятия.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод начал поставку односекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола в Санкт-Петербург в рамках контракта, заключенного с СПб ГУП "Горэлектротранс". 23 августа 2023 года первый вагон прибыл в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что новые трамваи являются цифровыми. Они оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием. В частности, у трамваев будет транспортная информационная система, система видеорегистрации и видеонаблюдения, система кругового обзора, обеспечения активной безопасности и помощи водителю, система контроля за состоянием водителя.

"Также на вагонах установлена система активной безопасности и помощи водителя Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта, которая является беспилотной системой управления. Система позволяет повысить безопасность и комфорт для пассажиров и водителя и сделать трамвайный вагон действительно "умным", - отметили в УКВЗ.