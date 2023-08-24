Британские врачи-консультанты объявили о забастовке во время съезда Консервативной партии

Согласно заявлению отраслевого профсоюза, подобное решение приняли из-за "отсутствия какого-либо прогресса в переговорах с правительством" по поводу увеличения заработной платы

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Врачи-консультанты Англии решили провести трехдневную забастовку во время съезда правящей Консервативной партии Великобритании 2-4 октября. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно заявлению отраслевого профсоюза, подобное решение принято из-за "отсутствия какого-либо прогресса в переговорах с правительством" по поводу увеличения заработной платы. Ранее Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA) проинформировала, что врачи-консультанты проведут также забастовки 24-25 августа и 19-20 сентября с требованием поднять им зарплату на 35%. По оценке профсоюза, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет.

По свидетельству представителя Национальной службы здравоохранения (NHS) Вина Дивакара, с каждой акцией протеста становится все труднее восстанавливать работу служб. "Кумулятивный эффект в последние девять месяцев для пациентов, персонала и NHS в целом [был] огромен", - добавил он. В соответствии с официальными данными более 897 тыс. плановых процедур и приемов были отложены со времени проведения забастовок в декабре прошлого года.

13 июля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на фоне массовых забастовок в стране заявил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены. Ожидается, что работникам NHS оклад будет повышен на 6%. Глава британского правительства также отметил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен.