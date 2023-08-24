Дайвинговое агентство SNSI оштрафовали на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор ранее потребовал устранить это нарушение, однако этого сделано не было

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал международное дайвинговое агентство SNSI (Scuba and Nirox Safety International) на 2 млн рублей по двум протоколам за отказ локализовать электронную базу данных с личной информацией россиян на территории РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из мирового судебного участка Москвы №422, где было принято это решение.

"Суд постановил признать агентство SNSI виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - зачитал решение судья Тимур Вахрамеев. Ранее в четверг он назначил этой же организации штраф в размере 1 млн рублей за аналогичное правонарушение. Таким образом, общая сумма штрафа по двум протоколам составила 2 млн рублей.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности стал отказ филиалов агентства в Италии и Германии локализовать личные данные россиян на территории РФ. Роскомнадзор потребовал устранить это нарушение, однако этого сделано не было.

SNSI - международное агентство, обучающее дайвингу и сертифицирующее дайверов. Оно ведет свою деятельность в Италии, Испании, Латинской Америке, ФРГ, США и некоторых других странах.

Согласно закону о персональных данных, который был принят в 2015 году, организации обязаны хранить данные граждан РФ в цифровых базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения сервис может быть заблокирован, а допустившую нарушение организацию могут оштрафовать.