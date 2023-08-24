Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

К отопительному периоду подготовлено более 4,5 тыс. школ, детских садов и других учреждений

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В соответствии с графиком завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено более 4,5 тыс. школ, детских садов и других учреждений", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.

"Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую, в общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - добавил он.

Глава КГХ отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.