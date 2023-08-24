В Думу внесли законопроект о перезачете срока наказания при смягчении условий его отбытия

Согласно документу, один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке исчисления времени отбывания лишения свободы при изменении вида исправительного учреждения на более мягкий. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в статью 72 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее новой частью, согласно которой один день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима либо за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Кроме того, согласно законопроекту, один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Разработчики инициативы пояснили, что сейчас статья "не определяет правил принятия решений на основе сопоставления строгости ограничений, фактически примененных к осужденному исходя из ошибочно назначенного приговором более строгого вида исправительного учреждения, по сравнению с теми условиями отбывания наказания, которые вытекают из последующего решения вышестоящего суда".