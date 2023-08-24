Страны БРИКС обязались укреплять сотрудничество в сфере образования

Участники объединения высказались за поддержку цифровой трансформации в этой области, говорится в декларации по итогам XV саммита

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Государства, входящие в БРИКС, выступили за укрепление сотрудничества в сфере образования и поддержали цифровую трансформацию в этой области. Об этом говорится в тексте итоговой декларации XV саммита объединения, который завершился в ЮАР.

"Мы обязуемся укреплять обмен навыками и сотрудничество между странами БРИКС. Мы поддерживаем цифровую трансформацию в сфере образования и технического и профессионального образования и подготовки, поскольку каждая страна БРИКС привержена обеспечению доступности и равенства образования, а также содействует развитию качественного образования", - отмечено в документе.

"Мы согласны исследовать возможности механизмов сотрудничества в области цифрового образования БРИКС, вести диалог по политике цифрового образования, обмениваться цифровыми образовательными ресурсами, создавать интеллектуальные системы образования, совместно продвигать цифровую трансформацию образования в странах БРИКС, а также развивать устойчивое образование путем укрепления сотрудничества в рамках Сетевого университета БРИКС и других межвузовских инициатив в этой области, включая Лигу университетов БРИКС", - указывается в декларации.

При этом государства - члены объединения признают, что молодежь способствует скорейшему достижению целей устойчивого развития. "Лидерство молодых людей имеет основополагающее значение для ускорения справедливого перехода, основанного на принципах солидарности поколений, международного сотрудничества, дружбы и социальных преобразований. Наша молодежь должна развивать культуру предпринимательства и инноваций для устойчивого развития. Мы подтверждаем важность Молодежного саммита БРИКС как форума для значимого взаимодействия по вопросам молодежи и признаем его ценность как координирующей структуры для взаимодействия молодежи в БРИКС", - подчеркнули страны в декларации.

Также в документе высоко оценивается роль женщин в экономическом развитии и Женского делового альянса БРИКС. "Мы признаем, что инклюзивное предпринимательство и доступ к финансам для женщин будут способствовать их участию в деловых предприятиях, инновациях и цифровой экономике. Мы приветствуем инициативы, которые повысят производительность сельского хозяйства и доступ женщин-фермеров к земле, технологиям и рынкам", - указано в документе.