В СПЖ заявили о переезде Киевской духовной академии из Киево-Печерской лавры

По его данным, это решение связано с введенным администрацией музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" запретом находиться "посторонним" на территории обители

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Киевская духовная академия и семинария канонической Украинской православной церкви (УПЦ) переезжает из Киево-Печерской лавры в Голосеевский монастырь в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

По его данным, это решение связано с введенным администрацией музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" запретом находиться "посторонним" на территории обители. Киевская духовная академия пока не делала никаких официальных комментариев.

Свято-Покровский мужской монастырь, Голосеевская пустынь - скит Киево-Печерской лавры, расположенный в лесу на южной окраине Киева.

Руководство музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" с 11 августа закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. В лавре работала инвентаризационная комиссия в сопровождении полицейских. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, были там заблокированы.

18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. В опубликованном в Telegram-канале СПЖ фото приказа и.о. директора музея Максима Остапенко говорилось, что студенты, преподаватели и сотрудники академии приравниваются к посетителям. При этом ранее Остапенко заявил, что вопрос о нахождении Киевской духовной академии и семинарии на территории лавры "будет решаться на государственном уровне".

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды между Киево-Печерской лаврой и музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы. Между тем в лавре уже работает инвентаризационная комиссия, а посетителям временно запретили находиться на территории.