Кириенко: курс "Основы российской государственности" подготовили в немыслимые сроки

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что это лишь начало пути

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Образовательный курс "Основы российской государственности" был подготовлен в немыслимые сроки, но это лишь начало пути, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко принимает участие на итоговой конференции преподавателей курса "Основы российской государственности" в рамках проекта "ДНК России". Мероприятие проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.

"Я пришел сказать вам большое спасибо <...>. Вы за очень за короткий срок сделали колоссальную и очень важную работу - создали новый курс "Основы российской государственности" за немыслимый срок, при чем сделали качественно. Понятно, что было мало времени, и при этом был соблазн собрать очень узкую группу квалифицированных профессионалов, которые все быстро сделают, а потом все раздать к началу учебного года. Организаторы [курса] пошли совсем другим путем, и, на мой взгляд, исключительно правильным - с самого начала работы они начали широкое обсуждение, в котором поучаствовали более 600 учебных заведений, около 70 человек, вовлеченных в создание нового курса", - заявил Кириенко.

Он отметил, что за последние 30 лет в гуманитарных и общественных науках накопилось очень серьезное отставание. "Мир менялся намного стремительнее, чем менялись образовательные курсы и материалы. Это отставание нарастало больше и больше, а сегодня мир стал меняться еще более стремительно. То, что мы пришли к моменту, чтобы этот разрыв ликвидировать, - это очевидный факт", - добавил он.

При этом, по словам Кириенко, разработанный курс - это лишь начало пути. "Конечно, мы хорошо понимаем, что мир так быстро меняется сегодня, что сказать, что мы сейчас разработали курс и можем теперь лет на 10 успокоиться и по этому курсу жить и работать, невозможно. Мы только начали этот путь. И этот курс будет нуждаться в доработке и адаптации, и совершенствовании, и меняющаяся жизнь будет много чего к этому добавлять. Очень хочу вас попросить, чтобы мы настроились эту работу продолжать дальше", - заключил он.

О курсе

Проект "ДНК России" реализуется при поддержке Минобрнауки, в его работу в настоящее время вовлечены более 2 тыс. преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. Проект занимался разработкой курса "Основы российской государственности" для программ высшего образования. Нормативная база для этого была подготовлена ранее, в том числе поправками к Конституции РФ и указом президента о национальных целях развития России до 2030 года.