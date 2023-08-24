В Подмосковье более 42 тыс. доноров сдали кровь с начала года

Также в регионе на регулярной основе проходят выездные донорские акции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 42 тыс. человек стали донорами крови и ее компонентов с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Так, с начала года донорами крови и ее компонентов стали уже более 42,4 тыс. человек - это количество имеет тенденцию к росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что также в Московской области на регулярной основе проходят выездные донорские акции.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.